Население ЕС за ковидный 2021 год сократилось более чем на 265 тысяч человек

С 1 января 2021 года по 1 января 2022 года, во время пандемии COVID-19, население Европейского Союза сократилось на 265 257 человек.

Об этом во вторник сообщил Евростат, пишет "Европейская правда".

В 2021 году общий коэффициент естественного прироста населения ЕС составил -2,7 на 1000 человек, то есть на каждые 1000 человек в Евросоюзе умирали в среднем 2,7 человека.

Наибольшее сокращение населения наблюдалось в Болгарии, в некоторых районах которой коэффициент естественного прироста был меньше -20 на 1000 человек. Негативные тенденции также были характерны для Эстонии, Хорватии, Латвии, Литве, Венгрии, Португалии, Румынии и Эстонии.

Зато Ирландия стала одной из немногих стран, где коэффициент, наоборот, был положительным. Прирост населения наблюдался и в некоторых регионах Бельгии, Франции, Нидерландах, Австрии и Швеции, а также Люксембурга и Кипра.

Сокращение можно объяснить естественным приростом населения (больше смертей, чем рождений), поскольку сальдо миграции в Евросоюз было положительным – то есть больше людей въехало в ЕС, чем выехало из него, пишет Евростат.

"Кроме того, определенную роль сыграла пандемия", – добавляет ведомство, не уточняя, какую именно.

В то же время сообщалось, что количество рожденных на территории Европейского Союза детей в 2021 году впервые было больше, чем годом ранее – это первый рост этого показателя с 2016-го.