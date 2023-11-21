Голова МЗС Вірменії не поїде на зустріч ОДКБ у Мінську

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян у вівторок у телефонній розмові з білоруським візаві Сергеєм Алейніком повідомив, що не братиме участі у засіданні голів зовнішньополітичних відомств країн ОДКБ у Мінську.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в пресрелізах МЗС Вірменії та Білорусі.

Відомства повідомили, що голови вірменського й білоруського МЗС обговорили питання "поточної діяльності ОДКБ" та двосторонні відносини.

"Арарат Мірзоян зазначив, що не зможе взяти участь у спільному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОДКБ, Ради міністрів оборони й Комітету секретарів ради безпеки, запланованому на 22 листопада в Мінську", – йдеться в повідомленні МЗС Вірменії.

У повідомленнях не вказані причини такого рішення.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян повідомив Александру Лукашенку, що не зможе взяти участь у засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ, що пройде у Мінську.

Єреван уже не перший місяць висловлює претензії до організації, яка фактично діє під керівництвом Росії, звинувачуючи її в бездіяльності на тлі дій Азербайджану в Нагірному Карабаху й регулярних прикордонних сутичок.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян раніше пояснив, що у країни "виникли численні питання" до ОДКБ, на які досі немає відповідей, тому Єреван не бере участі в засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ.

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