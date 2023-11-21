Глава МИД Армении не поедет на встречу ОДКБ в Минске

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во вторник в телефонном разговоре с белорусским визави Сергеем Алейником сообщил, что не будет участвовать в заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ в Минске.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизах МИД Армении и Беларуси.

Ведомства сообщили, что главы армянского и белорусского МИД обсудили вопросы "текущей деятельности ОДКБ" и двусторонние отношения.

"Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", – говорится в сообщении МИД Армении.

В сообщениях не указаны причины такого решения.

Напомним, на прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян сообщил Александру Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет в Минске.

Ереван уже не первый месяц высказывает претензии к организации, которая фактически действует под руководством России, обвиняя ее в бездействии на фоне действий Азербайджана в Нагорном Карабахе и регулярных пограничных столкновений.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее пояснил, что у страны "возникли многочисленные вопросы" к ОДКБ, на которые до сих пор нет ответов, поэтому Ереван не участвует в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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