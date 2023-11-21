Європарламент схвалив нові внутрішні правила щодо захисту викривачів

Європейський парламент затвердив нові внутрішні правила щодо того, як можуть діяти викривачі та як вони захищені, щоб оновити та уточнити існуючі процедури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Співробітники парламенту, включаючи помічників депутатів, тепер мають чіткий набір правил щодо того, як можуть діяти викривачі і як вони захищені, відповідно до Директиви про викривачів", – повідомило джерело видання.

Викривач – це особа, яка інформує про особу або організацію, яка, як вважається, займається незаконною або аморальною діяльністю.

Корупція і лобістська діяльність стають все більш чутливими темами в парламенті після так званого "Катарського скандалу", в якому депутатів Європарламенту і деяких їхніх помічників звинуватили в отриманні хабарів від Катару і Марокко з метою вплинути на позицію Європарламенту з питань, що стосуються цих двох країн.

Раніше президентка Європарламенту Роберта Метсола представила набір правил, спрямованих на підвищення доброчесності Європарламенту внаслідок скандалу, які були схвалені депутатами у вересні.

У порівнянні з попереднім набором правил, нові положення включають анонімні повідомлення, більш чітке визначення добросовісності та додавання положень про захист даних. У деяких випадках до процесу можуть бути залучені зовнішні інституції, такі як Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) або "інші установи", повідомило Euractiv джерело.

Згідно з прийнятими правилами, "серйозні порушення" визначаються як "незаконна діяльність, що завдає шкоди інтересам Європейського Союзу, така як шахрайство, корупція, крадіжки, серйозні порушення правил державних закупівель або поведінка, пов'язана з виконанням професійних обов'язків, яка може становити серйозне невиконання зобов'язань, покладених на посадових осіб, інших співробітників і членів установи", – сказав посадовець Європарламенту.

Що стосується захисту самих викривачів, то "необхідно додатково роз'яснити, що повинні робити потенційні викривачі, чого вони можуть очікувати після того, як зроблять повідомлення, і яку інформацію вони повинні очікувати отримати", – сказав представник Європарламенту.

Будуть також запроваджені нові заходи для захисту свідків і дотримання термінів.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня минулого року були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом стало відомо, що в межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі та колишній євродепутат від Італії П'єр-Антоніо Панцері.

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