Европарламент одобрил новые внутренние правила по защите обличителей

Европейский парламент утвердил новые внутренние правила относительно того, как могут действовать обличители и как они защищены, чтобы обновить и уточнить существующие процедуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Сотрудники парламента, включая помощников депутатов, теперь имеют четкий набор правил относительно того, как могут действовать обличители и как они защищены, в соответствии с Директивой об обличителях", – сообщил источник издания.

Обличитель – это лицо, которое информирует о лице или организации, которая, как считается, занимается незаконной или аморальной деятельностью.

Коррупция и лоббистская деятельность становятся все более чувствительными темами в парламенте после так называемого "Катарского скандала", в котором депутатов Европарламента и некоторых их помощников обвинили в получении взяток от Катара и Марокко с целью повлиять на позицию Европарламента по вопросам, касающимся этих двух стран.

Ранее президент Европарламента Роберта Метсола представила набор правил, направленных на повышение добропорядочности Европарламента вследствие скандала, которые были одобрены депутатами в сентябре.

По сравнению с предыдущим набором правил, новые положения включают анонимные сообщения, более четкое определение добросовестности и добавление положений о защите данных. В некоторых случаях к процессу могут быть привлечены внешние институты, такие как Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) или "другие учреждения", сообщил Euractiv источник.

Согласно принятым правилам, "серьезные нарушения" определяются как "незаконная деятельность, наносящая ущерб интересам Европейского Союза, такая как мошенничество, коррупция, кражи, серьезные нарушения правил государственных закупок или поведение, связанное с выполнением профессиональных обязанностей, которое может представлять серьезное невыполнение обязательств, возложенных на должностных лиц, других сотрудников и членов учреждения", – сказал чиновник Европарламента.

Что касается защиты самих обличителей, то "необходимо дополнительно разъяснить, что должны делать потенциальные обличители, чего они могут ожидать после того, как сделают сообщение, и какую информацию они должны ожидать получить", – сказал представитель Европарламента.

Будут также введены новые меры для защиты свидетелей и соблюдения сроков.

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря прошлого года были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии стало известно, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли и бывший евродепутат от Италии Пьер-Антонио Панцери.

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