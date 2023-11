ЄС переказав Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, пише "Європейська правда".

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", – зазначила глава ЄК у Twitter (Х).

Вона підкреслила, що допомога ЄС Україні нині сягнула 85 млрд євро і "буде більше", оскільки ЄК запропонувала виділити ще 50 млрд євро до 2027 року.

