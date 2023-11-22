ЄС переказав Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, пише "Європейська правда".

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", – зазначила глава ЄК у Twitter (Х).

Вона підкреслила, що допомога ЄС Україні нині сягнула 85 млрд євро і "буде більше", оскільки ЄК запропонувала виділити ще 50 млрд євро до 2027 року.

Europe's funding has supported Ukraine's economic stability and public services since the start of Russia’s war.



Today we disburse a new €1.5 billion.



Our support to Ukraine has now reached €85 billion.

More will come.



We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2023

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 16,5 млрд євро. На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро.

Макрофінансова допомога – кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.

Щодо наміру виділити додаткові 50 млрд євро у ЄС кажуть, що мають "план Б", якщо Угорщина накладе своє вето.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".