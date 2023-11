ЕС перевел Украине очередной транш макрофина на 1,5 млрд евро

Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, пишет "Европейская правда".

"ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России против нее. Сегодня мы предоставляем новые 1,5 млрд евро", – отметила глава ЕК в Twitter (Х).

Она подчеркнула, что помощь ЕС Украине сейчас достигла 85 млрд евро и "будет больше", поскольку ЕК предложила выделить еще 50 млрд евро до 2027 года.

Europe's funding has supported Ukraine's economic stability and public services since the start of Russia’s war.



Today we disburse a new €1.5 billion.



Our support to Ukraine has now reached €85 billion.

More will come.



We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9