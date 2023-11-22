Разведка Британии объяснила, почему бои вокруг Крынок "неудобны" для РФ

Бои вокруг Крынок Херсонской области в нижнем течении Днепра крайне неприятны для российской армии, хотя и имеют меньший масштаб, чем некоторые другие битвы российско-украинской войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду.

Британские аналитики констатировали, что на юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра.

Наземные бои характеризуются запутанными, беспорядочными столкновениями пехоты и артиллерийскими перестрелками в сложной лесистой местности.

Украина особенно эффективно использует малые ударные беспилотные летательные аппараты, в то время как российские ВВС осуществляют значительное количество вылетов в поддержку фронтовых войск, преимущественно запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинской системы ПВО.

Бои вокруг Крынок имеют меньший масштаб, чем некоторые основные битвы войны, констатировали в МО Британии, но российское руководство будет расценивать их как крайне неприятные.

"Россия отошла с западного берега Днепра год назад, почти наверняка имея целью удержать украинские войска к западу от реки, сохранить спокойствие в этом секторе и высвободить российские силы в других местах", – утверждают британские обозреватели.

Накануне в Минобороны Британии отметили, что РФ накопила значительные запасы крылатых ракет накануне зимы.

Также британская разведка считает, что в ближайшее время линия фронта в Украине вряд ли изменится.