Україна отримала новий пакет допомоги від Литви

До України прибув новий пакет литовської військової допомоги, який містить три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони балтійської країни.

За словами міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, підтримка Вільнюсом Києва залишається непохитною, і Литва реагує на ключові потреби та пріоритети України, формуючи пакети допомоги.

🇺🇦One more new package of military support from Lithuania has reached Ukraine today



🇱🇹@LTU_Army delivered 3 million units of 7.62×51 mm ammunition, remote detonation systems & winter equipment to the Ukrainian Armed Forces



