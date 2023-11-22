Украина получила новый пакет помощи от Литвы
Среда, 22 ноября 2023, 14:55
В Украину прибыл новый пакет литовской военной помощи, который содержит три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны балтийской страны.
По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, формируя пакеты помощи.
🇺🇦One more new package of military support from Lithuania has reached Ukraine today— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) November 22, 2023
🇱🇹@LTU_Army delivered 3 million units of 7.62×51 mm ammunition, remote detonation systems & winter equipment to the Ukrainian Armed Forces
Our commitment to assist Ukraine remains unbreakable pic.twitter.com/IkA508EMFL
"Предоставляя патроны, системы дистанционного подрыва и оборудование для суровых зимних условий, мы ощутимо усиливаем устойчивость Украины к российской агрессии", – отметил он.
Министерство обороны Литвы 17 ноября объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Напомним, 10 ноября Литва передала Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS.
В тот же день литовское Минобороны объявило о передаче Украине оборудования для борьбы с дронами и генераторов.