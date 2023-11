Украина получила новый пакет помощи от Литвы

В Украину прибыл новый пакет литовской военной помощи, который содержит три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны балтийской страны.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, формируя пакеты помощи.

