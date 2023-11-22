Украина получила новый пакет помощи от Литвы

В Украину прибыл новый пакет литовской военной помощи, который содержит три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны балтийской страны.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, формируя пакеты помощи.

🇺🇦One more new package of military support from Lithuania has reached Ukraine today



🇱🇹@LTU_Army delivered 3 million units of 7.62×51 mm ammunition, remote detonation systems & winter equipment to the Ukrainian Armed Forces



Our commitment to assist Ukraine remains unbreakable pic.twitter.com/IkA508EMFL November 22, 2023

"Предоставляя патроны, системы дистанционного подрыва и оборудование для суровых зимних условий, мы ощутимо усиливаем устойчивость Украины к российской агрессии", – отметил он.

Министерство обороны Литвы 17 ноября объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Напомним, 10 ноября Литва передала Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

В тот же день литовское Минобороны объявило о передаче Украине оборудования для борьбы с дронами и генераторов.