Іспанія висловила Британії протест через "переслідування" свого корабля біля Гібралтару

Міністерство закордонних справ Іспанії після закликів парламентарів висловило протест Великій Британії через інцидент на початку жовтня в районі Гібралтару, коли британський корабель Cutlass перехопив судно іспанських ВМС Isla de León.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vozpopuli.

Під час інциденту, який стався ще 3 жовтня, британський патрульний корабель HMS Cutlass, який брав участь у військово-морських навчаннях, перехопив іспанське судно Isla de León, яке плавало у водах навколо Гібралтару.

Хоча інциденти між британськими та іспанськими кораблями в цьому районі трапляються часто, в цьому випадку "рівень бойової готовності відзначався військовим характером обох кораблів", зауважує Vozpopuli.

Іспанська влада публічно не коментувала цей інцидент, але з відповіді МЗС Іспанії на запит депутата правої Народної партії Пабло Хіспана стало відомо, що відомство висловило британській стороні протест.

У ноті протесту йдеться, що військові маневри та "переслідування іспанського патрульного судна" є "порушенням права мирного проходу" суден, як того вимагає Конвенція ООН із морського права, "оскільки обидві дії відбулися в іспанських територіальних водах".

Інцидент призвів до чергового загострення відносин між іспанським та гібралтарським урядами у той час, як обидві сторони ведуть переговори про статус Гібралтару та рух людей і транспорту через нього після виходу Великої Британії з ЄС.

Іспанія передала Гібралтар, скелястий форпост у гирлі Середземного моря, Британії в 1713 році, але вже давно закликає до його повернення. У 2002 році 99% виборців Гібралтару відкинули ідею про те, щоб Британія поділилася суверенітетом з Іспанією.

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