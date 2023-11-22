Испания выразила Британии протест из-за "преследования" своего корабля возле Гибралтара

Министерство иностранных дел Испании после призывов парламентариев выразило протест Великобритании из-за инцидента в начале октября в районе Гибралтара, когда британский корабль Cutlass перехватил судно испанских ВМС Isla de León.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vozpopuli.

Во время инцидента, который произошел еще 3 октября, британский патрульный корабль HMS Cutlass, который участвовал в военно-морских учениях, перехватил испанское судно Isla de León, которое плавало в водах вокруг Гибралтара.

Хотя инциденты между британскими и испанскими кораблями в этом районе случаются часто, в этом случае "уровень боевой готовности отмечался военным характером обоих кораблей", отмечает Vozpopuli.

Испанские власти публично не комментировали этот инцидент, но из ответа МИД Испании на запрос депутата правой Народной партии Пабло Хиспана стало известно, что ведомство выразило британской стороне протест.

В ноте протеста говорится, что военные маневры и "преследование испанского патрульного судна" являются "нарушением права мирного прохода" судов, как того требует Конвенция ООН по морскому праву, "поскольку оба действия произошли в испанских территориальных водах".

Инцидент привел к очередному обострению отношений между испанским и гибралтарским правительствами в то время, как обе стороны ведут переговоры о статусе Гибралтара и движении людей и транспорта через него после выхода Великобритании из ЕС.

Испания передала Гибралтар, скалистый форпост в устье Средиземного моря, Британии в 1713 году, но уже давно призывает к его возвращению. В 2002 году 99% избирателей Гибралтара отвергли идею о том, чтобы Британия поделилась суверенитетом с Испанией.

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