Литва на "Рамштайн" рассказала о прогрессе коалиции по разминированию Украины

Литва в среду приняла участие в семнадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое проходило онлайн, и рассказала о прогрессе в создании инициированной ею коалиции по разминированию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило литовское Министерство национальной обороны.

Литва на "Рамштайн" объявила о новой концепции коалиции по разминированию. Она предусматривает, что Литва будет пытаться помочь Украине "как в боевом, так и в гуманитарном разминировании", уточнило Минобороны страны.

Вильнюс рассчитывает представить окончательные детали концепции в декабре. На данный момент готовность принять участие в коалиции по разминированию выразила 21 страна.

Также, согласно сообщению, более 50 участников "Рамштайна" обсудили другие коалиции, находящиеся на стадии разработки, ход боевых действий в Украине и насущные потребности украинской армии в вооружении.

Литва также объявила, что общая сумма ее военной поддержки Киеву составляет около полумиллиарда евро, и до конца 2023 года она направит военной помощи на еще 40 миллионов евро.

В июле этого года на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.

Кроме того, Литва стала одной из участниц Североевропейско-Литовской инициативы по подготовке саперов (NLETI), которая предусматривает четыре тренинга в течение 2023 года с целью подготовки и обучения украинских саперов.