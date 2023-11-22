Словакия пообещала Украине предотвратить блокирование границы - замминистра

Госсекретарь Министерства транспорта Словакии Дениса Жилакова в разговоре с заместителем министра инфраструктуры Сергеем Деркачем подтвердила, что словацкая сторона примет меры для недопущения блокирования границы перевозчиками.

Об этом Деркач написал в Facebook по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского чиновника, во время разговора – первого с новой командой словацкого министерства – обсуждали риски блокирования границы и реализацию Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

"Словацкие коллеги подтвердили, что не поддерживают блокирование границы. Особенно, когда речь идет о единственном грузовом пункте со Словакией – "Ужгород – Вишне-Немецкое"... Обещают провести консультации с Министерством внутренних дел Словакии для предотвращения такого протеста", – написал Деркач.

Словацкая чиновница также подтвердила обращение одной из ассоциаций перевозчиков, которая требует возвращения к разрешительной системе.

"Заверил наших коллег, что либерализация перевозок – это необходимый шаг в условиях войны и морской блокады", – добавил заместитель министра инфраструктуры.

На прошлой неделе представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной "Вышне Немецке" со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.

Словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия.

Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же самое, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.