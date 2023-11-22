Стефанішина вважає, що "сильні держави" не допустять вето Угорщини на рух України в ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала реальною можливість блокування Угорщиною початку переговорів із Україною про вступ до ЄС, але висловила сподівання, що інші члени Євросоюзу цього не допустять.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістці "Української правди" Софії Середі, передає "Європейська правда".

Урядовиця визнала, що в Угорщини є "легальна можливість" заблокувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу на саміті в середині грудня. Вона назвала "тривожним дзвіночком" той факт, що єврокомісар від Угорщини на одному з нещодавніх заходів узагалі не згадав про рекомендацію Єврокомісії щодо переговорів.

"Але я думаю, що вето Угорщини має набагато більше значення для сильних держав ЄС, ніж для України. Тому що на кону майбутнє Європи – від Албанії до Кишинева – і розуміння того, що рішення, які ухвалюються зараз, впливають узагалі на стабільність у Європі", – додала вона.

Стефанішина пояснила, що після перемоги України саме Європа має "зацементувати цю перемогу на континенті" та нейтралізувати інші можливі конфлікти.

"І тому я впевнена, що найбільш впливові і прогресивні держави ЄС не дозволять Угорщині бути в центрі всіх подій, тому що в центрі подій взагалі має бути майбутнє Європи", – підсумувала віцепрем’єрка.

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ до ЄС з Молдовою та Україною. Остаточне рішення про початок переговорів мають ухвалити лідери країн-членів на засіданні 14-15 грудня.

В останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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