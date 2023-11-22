Стефанишина считает, что "сильные государства" не допустят вето Венгрии на движение Украины в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала реальной возможность блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но выразила надежду, что другие члены Евросоюза этого не допустят.

Об этом она сказала в интервью журналистке "Украинской правды" Софии Середы, передает "Европейская правда".

Чиновница признала, что у Венгрии есть "легальная возможность" заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите в середине декабря. Она назвала "тревожным звоночком" тот факт, что еврокомиссар от Венгрии на одном из недавних мероприятий вообще не упомянул о рекомендации Еврокомиссии относительно переговоров.

"Но я думаю, что вето Венгрии имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Украины. Потому что на кону будущее Европы – от Албании до Кишинева – и понимание того, что решения, которые принимаются сейчас, влияют вообще на стабильность в Европе", – добавила она.

Стефанишина объяснила, что после победы Украины именно Европа должна "зацементировать эту победу на континенте" и нейтрализовать другие возможные конфликты.

"И поэтому я уверена, что наиболее влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии быть в центре всех событий, потому что в центре событий вообще должно быть будущее Европы", – подытожила вице-премьер.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной. Окончательное решение о начале переговоров должны принять лидеры стран-членов на заседании 14-15 декабря.

В последние дни из ЕС поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.

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