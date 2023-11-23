Глава МИД Австрии к Словакии: Если Украина прекратит войну, будете иметь нового соседа

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг не согласился с предложением своего словацкого коллеги Юрая Бланара остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры с Россией.

Об этом шла речь на пресс-конференции после встречи двух министров в Вене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Бланар заявил, что Словакия рассматривает российскую агрессию против Украины как нарушение международного права. Но, по его словам, "война длится уже более 600 дней, и она не приводит ни к каким результатам".

Учитывая тупик на фронтах, отметил Бланар, необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.

Но австрийский министр возразил словацкому коллеге. По словам Шалленберга, самая большая угроза для Европы сейчас исходит от России и именно от лидера Кремля Владимира Путина зависит прекращение войны.

"Все хотят мира... Если Путин прекратит воевать, то война закончится. Если Украина прекратит воевать, то с Украиной будет покончено. И тогда Словакия может иметь нового соседа", – сказал Шалленберг.

Примечательно, что Австрия и Словакия сейчас имеют общие позиции относительно непоставки Украине оружия. Австрия этого не делает как нейтральная страна, а Словакия пришла к такому курсу после смены правительства и прихода к власти Роберта Фицо.

Словацкий парламент выразил доверие правительству Роберта Фицо, который уже в четвертый раз возглавил кабинет, 21 ноября.

О новом словацком курсе читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: что ждать от новой власти страны-соседки Украины

