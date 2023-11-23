Сейм Латвії підтримав початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ до ЄС

Сейм Латвії у четвер одноголосно ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба латвійського Сейму.

"Латвія несе особливу відповідальність за те, щоб нагадати нашим партнерам в Європейському Союзі про важливість посилення підтримки суспільств, які відстоюють свободу, демократію, верховенство права та права людини.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну і триваючу гібридну війну в Молдові, ці країни доклали величезних зусиль, щоб ще більше наблизитися до Європейського Союзу, як з точки зору цінностей, так і управління. Заява Сейму значно посилить цей сигнал для інших держав-членів", – сказав Едмундс Чепурітіс, голова Комітету з європейських справ Сейму.

Заява депутатів закликає інші держави-члени підтримати рекомендації Європейської комісії та схвалити початок переговорів про вступ до ЄС до кінця цього року.

Вони також закликають Європейську комісію та Раду Європейського Союзу без зволікань підготувати та затвердити рамки для переговорів з Україною та Молдовою.

У повідомленні міститься заклик до двох країн-кандидатів продовжувати впроваджувати необхідні реформи, які приведуть їх у відповідність до спільних цінностей Європейського Союзу, сприятимуть тіснішій інтеграції в ЄС та сприятимуть більшій стабільності, безпеці та процвітанню в регіоні.

Заява Сейму підтверджує, що Латвія готова надати необхідну підтримку Україні та Молдові у впровадженні реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

В останні дні надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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