Сейм Латвии поддержал начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Сейм Латвии в четверг единогласно принял заявление о поддержке начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба латвийского Сейма.

"Латвия несет особую ответственность за то, чтобы напомнить нашим партнерам в Европейском Союзе о важности усиления поддержки обществ, которые отстаивают свободу, демократию, верховенство права и права человека.

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и продолжающуюся гибридную войну в Молдове, эти страны приложили огромные усилия, чтобы еще больше приблизиться к Европейскому Союзу, как с точки зрения ценностей, так и управления. Заявление Сейма значительно усилит этот сигнал для других государств-членов", – сказал Эдмундс Чепуритис, председатель Комитета по европейским делам Сейма.

Заявление депутатов призывает другие государства-члены поддержать рекомендации Европейской комиссии и одобрить начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года.

Они также призывают Европейскую комиссию и Совет Европейского Союза без промедлений подготовить и утвердить рамки для переговоров с Украиной и Молдовой.

В сообщении содержится призыв к двум странам-кандидатам продолжать внедрять необходимые реформы, которые приведут их в соответствие с общими ценностями Европейского Союза, будут способствовать более тесной интеграции в ЕС и способствовать большей стабильности, безопасности и процветанию в регионе.

Заявление Сейма подтверждает, что Латвия готова оказать необходимую поддержку Украине и Молдове во внедрении реформ на пути к полноправному членству в Европейском Союзе.

В последние дни поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.

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