Путін приїхав до Лукашенка на зустріч ОДКБ, яку проігнорував прем’єр Вірменії

Президент РФ Владімір Путін у середу приїхав у Мінськ, де пройде сесія Ради Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

За повідомленням, на зустрічі обговорять "актуальні проблеми міжнародної та регіональної безпеки, підіб'ють підсумки діяльності ОДКБ у міжсесійний період".

За підсумками саміту лідери країн підпишуть кілька документів, серед яких "Декларація Ради колективної безпеки ОДКБ" і ухвалять кілька рішень, які "стосуються заходів із розвитку системи кризового реагування ОДКБ".

Очікують, що у зустрічі ОДКБ, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан, не братиме участь прем’єр Вірменії.

Глава МЗС Білорусі Сергєй Алєйнік заявив, що рішення в ОДКБ ухвалюють консенсусом, і попри відсутність вірменської сторони, сказав він, рішення будуть легітимними.

"Ми домовилися, що за підсумками саміту генеральний секретар ОДКБ відвідає Єреван. І, природно, ми всі рішення, які проходили остаточне доопрацювання тут у межах погоджувальної комісії, передамо нашим вірменським партнерам. І будемо розраховувати, що вони приєднаються до них", – сказав він.

Що стосується неприбуття на саміт до Мінська високих представників вірменської сторони, включно з прем'єр-міністром, міністр заявив, що ставитися до цього треба спокійно.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пояснив раніше ігнорування зустрічей ОДКБ, що у країни "виникли численні питання" до організації, на які досі немає відповідей.

Речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Вірменію у "спробі всидіти на двох стільцях", оскільки Єреван налагоджує відносини з Заходом.

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