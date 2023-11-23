Путин приехал к Лукашенко на встречу ОДКБ, которую проигнорировал премьер Армении

Президент РФ Владимир Путин в среду приехал в Минск, где пройдет сессия Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

По сообщению, на встрече обсудят "актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период".

По итогам саммита лидеры стран подпишут несколько документов, среди которых "Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ" и примут несколько решений, которые "касаются мер по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ".

Ожидается, что во встрече ОДКБ, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, не будет участвовать премьер Армении Никол Пашинян.

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник заявил, что решения в ОДКБ принимаются консенсусом, и несмотря на отсутствие армянской стороны, сказал он, решения будут легитимными.

"Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван. И, естественно, мы все решения, которые проходили окончательную доработку здесь, в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам. И будем рассчитывать, что они присоединятся к ним", – сказал он.

Что касается неприбытия на саммит в Минск высоких представителей армянской стороны, включая премьер-министра, министр заявил, что относиться к этому надо спокойно.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян пояснил ранее, что у страны "возникли многочисленные вопросы" к ОДКБ, на которые до сих пор нет ответов.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Армению в "попытке усидеть на двух стульях", поскольку Ереван налаживает отношения с Западом.

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