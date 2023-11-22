В Ісландії в разі виверження вулкана пропонують поливати лаву водою

Ісландська влада розглядає можливість поливання водою лави в разі можливого виверження вулкана біля містечка Гріндавік на сейсмічно активному півострові Рейк’янес, де ця загроза зберігається останні кілька тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Керівник служби цивільного захисту та управління в надзвичайних ситуаціях Ісландії Відір Рейніссон заявив журналістам у середу, що влада й експерти оцінять можливість "використання великих обсягів перекачування лави для її охолодження, щоб захистити місто Гріндавік і важливі об'єкти інфраструктури".

Йдеться про геотермальну електростанцію Свартсенгі – основного постачальника електроенергії та води для 30 тисяч мешканців Рейк'янесу.

В Ісландії вже поливали лаву водою у 1973 році, коли на острові Хеймаей сталося раптове виверження вулкана за 150 метрів від центру одного з міст. Завдяки поливанню лави водою мешканці успішно сповільнили її розповсюдження.

"Сьогодні ввечері або завтра вранці до Ісландії прибуде технічна група з оцінки, яка допоможе нам оцінити можливості", – додав Рейніссон.

Гріндавік – місто із населенням у 3400 людей, розташоване на півострові Рейк'янес, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Рейк'явіка. З минулого тижня мешканцям Гріндавіка дозволили повертатися лише на п'ять хвилин, щоб врятувати цінні речі та домашніх тварин.

Ісландська влада раніше почала будувати захисні мури для Гріндавіка, якому загрожує очікуване виверження вулкана.

Вулканічна система на півострові Рейк'янес вивергалася тричі з 2021 року, до цього ж вона перебувала в стані спокою протягом 800 років. Попередні виверження відбувалися у долинах далеко від людських поселень, не завдаючи шкоди.

Розташована в Північній Атлантиці, Ісландія лежить на Серединно-Атлантичному хребті – тріщині в океанському дні, що розділяє Євразійську та Північноамериканську тектонічні плити. Вулканологи вважають, що новий цикл підвищеної активності може тривати кілька десятиліть або століть.