Три грецькі компанії перестали перевозити російську нафту після тиску США

Три великі грецькі судноплавні компанії протягом останніх тижнів припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій США, накладених на окремих перевізників нафти з РФ.

Про це агенція Reuters дізналась від учасників ринку й підтвердила на основі даних про морські перевезення, повідомляє "Європейська правда".

В останні тижні транспортування російської нафти припинили грецькі судноплавні компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers. Принаймні до вересня-жовтня вони були активними постачальниками російської нафти й палива.

Після цього перевізники почали скорочувати обсяги перевезення нафти з РФ, а потім – відхилили запити на судна для завантаження російської нафти, починаючи з листопада.

Грецькі компанії, про які йдеться, транспортували російську нафту протягом десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній відмовилися від цього, щоб уникнути все більших санкційних ризиків.

Як зауважує Reuters, рішенню грецьких вантажовідправників передувало посилення санкцій США, накладених на поставки російської нафти.

У жовтні США запровадили перші санкції проти власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за встановлений західними державами ліміт у 60 доларів за барель. Пізніше під санкції потрапили ще три кораблі.

Такий розвиток подій є ударом для Росії, пише Reuters, оскільки звужує кількість судноплавних компаній, готових транспортувати російську нафту споживачам в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці.

Як відомо, у проєкті нового пакета санкцій ЄС міститься заборона продажу танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до Росії, щоб запобігти спробам Москви обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою "тіньового флоту".