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Три грецькі компанії перестали перевозити російську нафту після тиску США

Четвер, 23 листопада 2023, 17:11

Три великі грецькі судноплавні компанії протягом останніх тижнів припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій США, накладених на окремих перевізників нафти з РФ.

Про це агенція Reuters дізналась від учасників ринку й підтвердила на основі даних про морські перевезення, повідомляє "Європейська правда".

В останні тижні транспортування російської нафти припинили грецькі судноплавні компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers. Принаймні до вересня-жовтня вони були активними постачальниками російської нафти й палива.

Після цього перевізники почали скорочувати обсяги перевезення нафти з РФ, а потім – відхилили запити на судна для завантаження російської нафти, починаючи з листопада.

Грецькі компанії, про які йдеться, транспортували російську нафту протягом десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній відмовилися від цього, щоб уникнути все більших санкційних ризиків.

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Як зауважує Reuters, рішенню грецьких вантажовідправників передувало посилення санкцій США, накладених на поставки російської нафти.

У жовтні США запровадили перші санкції проти власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за встановлений західними державами ліміт у 60 доларів за барель. Пізніше під санкції потрапили ще три кораблі.

Такий розвиток подій є ударом для Росії, пише Reuters, оскільки звужує кількість судноплавних компаній, готових транспортувати російську нафту споживачам в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці.

Як відомо, у проєкті нового пакета санкцій ЄС міститься заборона продажу танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до Росії, щоб запобігти спробам Москви обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою "тіньового флоту".

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