Ізраїль завершив процедуру продажу Німеччині своєї системи ПРО Arrow 3
Четвер, 23 листопада 2023, 19:14
Генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю Еяль Замір у четвер підписав угоду про придбання Німеччиною системи протиракетної оборони Arrow-3 вартістю близько 3,6 мільярда доларів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міноборони Ізраїлю.
Ця подія завершує процес придбання ФРН системи Arrow 3, який розпочався з візиту міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта до Німеччини у вересні 2023 року.
Під час підписання були присутні німецькі та ізраїльські посадовці.
הושלמה עסקת המכירה ההיסטורית של מערכת ׳חץ 3׳ לגרמניה.— משרד הביטחון (@MoDIsrael) November 23, 2023
מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אייל זמיר, חתם היום (ה׳) על החוזה המלא למכירת מערכת ההגנה האווירית 'חץ 3' לגרמניה בסכום של מעל ל-13 מיליארד ש"ח (כ- 3.6 מיליארד דולר).
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Система протиракетної оборони Arrow 3 є передовою світовою технологією, призначеною для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери. Систему вперше випробували в умовах бойових дій після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС в Ізраїль у жовтні.
Arrow 3 стане частиною європейської ініціативи "Небесний щит" під керівництвом Німеччини. Близько 19 країн взяли на себе зобов'язання щодо участі в довгостроковому проєкті, який створить структуру для перехоплення різних типів ракет на різній висоті.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ранее не виключив затримку у постачанні Arrow 3 через загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.