Ізраїль завершив процедуру продажу Німеччині своєї системи ПРО Arrow 3

Генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю Еяль Замір у четвер підписав угоду про придбання Німеччиною системи протиракетної оборони Arrow-3 вартістю близько 3,6 мільярда доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міноборони Ізраїлю.

Ця подія завершує процес придбання ФРН системи Arrow 3, який розпочався з візиту міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта до Німеччини у вересні 2023 року.

Під час підписання були присутні німецькі та ізраїльські посадовці.

הושלמה עסקת המכירה ההיסטורית של מערכת ׳חץ 3׳ לגרמניה.



מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אייל זמיר, חתם היום (ה׳) על החוזה המלא למכירת מערכת ההגנה האווירית 'חץ 3' לגרמניה בסכום של מעל ל-13 מיליארד ש"ח (כ- 3.6 מיליארד דולר).



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Система протиракетної оборони Arrow 3 є передовою світовою технологією, призначеною для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери. Систему вперше випробували в умовах бойових дій після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС в Ізраїль у жовтні.

Arrow 3 стане частиною європейської ініціативи "Небесний щит" під керівництвом Німеччини. Близько 19 країн взяли на себе зобов'язання щодо участі в довгостроковому проєкті, який створить структуру для перехоплення різних типів ракет на різній висоті.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ранее не виключив затримку у постачанні Arrow 3 через загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.