ЕС спустя два дня осудил запуск Северной Кореей спутника-шпиона

Европейский Союз в четверг решительно осудил запуск Северной Кореей военного спутника-шпиона с помощью технологии баллистических ракет, которую стране запрещено использовать в соответствии с санкциями ООН.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном Советом ЕС, пишет "Европейская правда".

Как подчеркнул Боррель, запуск разведывательного спутника представляет явную угрозу международному миру и безопасности и является грубым нарушением резолюций Совбеза ООН, которые запрещают такие запуски.

"КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия, приводящие к эскалации военной напряженности в регионе", – добавил он, призвав государства-члены ООН потребовать от Северной Кореи отказаться от конфронтации и выполнять санкции против нее.

Топ-дипломат ЕС также призвал Пхеньян и Москву воздержаться от "любых обменов военной техникой, ракетными технологиями или боеприпасами и придерживаться последовательных резолюций Совета безопасности ООН, которые четко запрещают любой экспорт или импорт оружия с участием КНДР".

Также он выразил от имени ЕС "полную солидарность" с Республикой Корея и Японией и готовность сотрудничать ради устойчивого мира на Корейском полуострове путем "полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации".

Ранее на этой неделе Южная Корея и Япония сообщили о запуске Северной Кореей ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Северная Корея позже подтвердила запуск и заявила, что спутник был успешно выведен на орбиту.

Южная Корея и США ранее выражали обеспокоенность подготовкой Северной Кореи к запуску шпионского спутника, указывая, что страна могла получать помощь от России после встречи между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре.