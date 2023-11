СМИ: Россия блокирует назначение Мальты председателем ОБСЕ на следующий год

Россия на заседании дипломатов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене заблокировала избрание Мальты государством, которое будет председательствовать в Организации в 2024 году.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По данным Джозвяка, РФ в четверг заблокировала назначение Мальты председательствующим государством в ОБСЕ, а также четырех топ-чиновников организации, включая генерального секретаря.

"Они (россияне. – Ред.) хотят, чтобы Лаврова приняли на следующей неделе в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ, (чтобы) принять окончательное решение", – добавил он.

🇷🇺 has already blocked 🇪🇪 to be OSCE chair in 2024. Now it is not giving consent to 🇲🇹 as alternative OSCE chair + Top4 OSCE posts (like sec gen) as a package. They want Lavrov to be welcomed in 🇲🇰 next week for the OSCE ministerial, taking the final decision