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Розвідка Британії назвала головну дилему України і РФ, щоб убезпечити війська від дальніх ударів

П'ятниця, 24 листопада 2023, 10:17

У Міноборони Британії розповіли про дилему, з якою зіткнулись українські і російські командири, щоб убезпечити військових від ударів далекобійної зброї.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського міністерства щодо війни в Україні у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських високоточних ударів з великої відстані далеко за лінією фронту, відзначили британські аналітики.

10 листопада, ймовірно, понад 70 російських військових загинули в результаті удару по колоні вантажівок за 23 км від лінії фронту в селі Гладківка Херсонської області. Згодом, 19 листопада, удар по російських військовослужбовцях, які брали участь у церемонії нагородження або концерті в Кумачовому, ймовірно, призвів до десятків жертв.

У міністерстві відзначили, що Україна також зазнала подібних інцидентів: 3 листопада російська балістична ракета вбила 19 військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади під час церемонії нагородження.

Військовослужбовці, які перебувають в зоні бойових дій, зазвичай добре обізнані з дальністю дії систем озброєнь свого супротивника, констатували британські аналітики.

Однак, зіткнувшись з реальністю дуже тривалих бойових дій, командири стикаються з гострою дилемою. Вони повинні знайти баланс між найкращою практикою розосередження військ, що робить їх менш вразливими до ударів, і повсякденною потребою збирати підрозділи разом для здійснення управління і підтримки бойового духу.

Напередодні у розвідувальній спільноті Міністерства оборони Великої Британії побачили ознаки того, що РФ почала реабілітувати бійців групи Вагнера.

Також розвідка Британії пояснила, чому бої навколо Кринок "незручні" для РФ.

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