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Разведка Британии назвала главную дилемму Украины и РФ, чтобы обезопасить войска от дальних ударов

Пятница, 24 ноября 2023, 10:17

В Минобороны Британии рассказали о дилемме, с которой столкнулись украинские и российские командиры, чтобы обезопасить военных от ударов дальнобойного оружия.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского министерства по войне в Украине в пятницу, пишет "Европейская правда".

Российские войска в Украине продолжают нести массовые потери от украинских высокоточных ударов с большого расстояния далеко за линией фронта, отметили британские аналитики.

10 ноября, вероятно, более 70 российских военных погибли в результате удара по колонне грузовиков в 23 км от линии фронта в селе Гладковка Херсонской области. Впоследствии, 19 ноября, удар по российским военнослужащим, которые участвовали в церемонии награждения или концерте в Кумачово, вероятно, привел к десяткам жертв.

В министерстве отметили, что Украина также подверглась подобным инцидентам: 3 ноября российская баллистическая ракета убила 19 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время церемонии награждения.

Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, обычно хорошо знакомы с дальностью действия систем вооружений своего противника, констатировали британские аналитики.

Однако, столкнувшись с реальностью очень длительных боевых действий, командиры сталкиваются с острой дилеммой. Они должны найти баланс между лучшей практикой рассредоточения войск, что делает их менее уязвимыми к ударам, и повседневной потребностью собирать подразделения вместе для осуществления управления и поддержания боевого духа.

Накануне в разведывательном сообществе Министерства обороны Великобритании увидели признаки того, что РФ начала реабилитировать бойцов группы Вагнера.

Также разведка Британии объяснила, почему бои вокруг Крынок "неудобные" для РФ.

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