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Премьер Литвы прибыла с визитом в Украину

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Пятница, 24 ноября 2023, 12:19

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в пятницу, 24 ноября, прибыла с визитом в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

По ее словам, сначала она почтила память украинских защитников, погибших в развязанной Россией войне. Премьер опубликовала соответствующие фотографии.

"Во время моей первой остановки в Киеве сегодня я почтила память мужчин и женщин, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права нации: существовать и жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас", – отметила Шимоните.

Премьер подчеркнула, что единственный способ достичь длительного и справедливого мира – это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность, установить международное правосудие и отстроить ее так, чтобы она стала более сильной.

Ранее Шимоните в 10-ю годовщину начала Революции достоинства отметила, что без Украины семья ЕС является неполной.

Сообщалось, что в Украину прибыл новый пакет литовской военной помощи, который содержит три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Министерство обороны Литвы 17 ноября объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи.

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Литва