Премьер Литвы прибыла с визитом в Украину

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в пятницу, 24 ноября, прибыла с визитом в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

По ее словам, сначала она почтила память украинских защитников, погибших в развязанной Россией войне. Премьер опубликовала соответствующие фотографии.

At my first stop in 🇺🇦 Kyiv today, I paid respects to men and women who sacrificed their lives defending the most fundamental rights of a nation: to exist and to live in freedom. They gave their lives to also defend all of us.



The only way to achieve lasting and just peace is… pic.twitter.com/BShxgKOBbl