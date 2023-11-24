Премьер Литвы прибыла с визитом в Украину

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в пятницу, 24 ноября, прибыла с визитом в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

По ее словам, сначала она почтила память украинских защитников, погибших в развязанной Россией войне. Премьер опубликовала соответствующие фотографии.

At my first stop in 🇺🇦 Kyiv today, I paid respects to men and women who sacrificed their lives defending the most fundamental rights of a nation: to exist and to live in freedom. They gave their lives to also defend all of us.



The only way to achieve lasting and just peace is… pic.twitter.com/BShxgKOBbl November 24, 2023

"Во время моей первой остановки в Киеве сегодня я почтила память мужчин и женщин, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права нации: существовать и жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас", – отметила Шимоните.

Премьер подчеркнула, что единственный способ достичь длительного и справедливого мира – это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность, установить международное правосудие и отстроить ее так, чтобы она стала более сильной.

Ранее Шимоните в 10-ю годовщину начала Революции достоинства отметила, что без Украины семья ЕС является неполной.

Сообщалось, что в Украину прибыл новый пакет литовской военной помощи, который содержит три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Министерство обороны Литвы 17 ноября объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи.