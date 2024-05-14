Армія Литви отримала додаткову партію Javelin

Цього тижня Збройні сили Литви отримали нову партію протитанкових ракетних комплексів середньої дальності Javelin американського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, ця партія буде передана підрозділам Сухопутних військ в рамках посилення можливостей литовських збройних сил.

Вартість отриманої партії становить приблизно 16 млн доларів.

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"Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером Литви і одним з ключових союзників для безпеки Балтійського регіону. Протитанкові комплекси Javelin, отримані і закуплені у США, безперечно, сприятимуть довгостроковому зміцненню бойових можливостей і стримування Збройних сил Литви", – сказав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

США є одним з основних постачальників військової техніки до Литви в галузі оборонної техніки: окрім Javelin, Литва закуповує броньовані всюдиходи JLTV, вертольоти Black Hawk, реактивні артилерійські системи HIMARS, системи ППО NASAMS, безпілотники Switchblade та інші.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Литовський президент Гітанас Науседа назвав цю угоду довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.