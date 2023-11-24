У Словенії запровадили нові податки для бізнесу, щоб відновити країну після паводків

Словенські банки та компанії через нові податки допоможуть профінансувати значну частину витрат на відновлення країни після руйнівних паводків у серпні, яке оцінюється в 10 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить законопроєкт, схвалений урядом, повідомляє Euractiv.

Згідно з законопроєктом, уряд схвалив податок на банки та підвищив податки на компанії, щоб допомогти фінансувати проєкти з відновлення після найгіршого за останні три десятиліття стихійного лиха в країні.

Нове законодавство, яке потребує схвалення парламенту, має на меті запровадити податок у розмірі 0,2% на сукупні банківські активи. Цей захід, який, як очікується, принесе близько 100 млн євро щорічно.

Уряд також має намір підвищити ставку корпоративного податку з 19% до 22%. Інші джерела фінансування включають частину прибутку словенської державної холдингової компанії, бюджетні кошти та гроші від ЄС.

Новий податок був запроваджений на тлі жорсткої опозиції з боку бізнес-спільноти, яка стверджує, що вища ставка стримуватиме інвестиції.

Водночас Європейський центральний банк (ЄЦБ) попередив, що банківський податок може потенційно зашкодити банківському сектору та економіці загалом.

Нагадаємо, у серпні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася 2/3 території країни.

51 український рятувальник та 19 одиниць техніки допомагали Словенії боротися з наслідками стихії

ЄС пообіцяв Словенії 400 млн євро для відновлення після руйнівних повеней.