В Словении ввели новые налоги для бизнеса, чтобы восстановить страну после паводков

Словенские банки и компании через новые налоги помогут профинансировать значительную часть расходов на восстановление страны после разрушительных паводков в августе, которое оценивается в 10 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует законопроект, одобренный правительством, сообщает Euractiv.

Согласно законопроекту, правительство одобрило налог на банки и повысило налоги на компании, чтобы помочь финансировать проекты по восстановлению после худшего за последние три десятилетия стихийного бедствия в стране.

Новое законодательство, которое требует одобрения парламента, имеет целью ввести налог в размере 0,2% на совокупные банковские активы. Эта мера, как ожидается, принесет около 100 млн евро в год.

Правительство также намерено повысить ставку корпоративного налога с 19% до 22%. Другие источники финансирования включают часть прибыли словенской государственной холдинговой компании, бюджетные средства и деньги от ЕС.

Новый налог был введен на фоне жесткой оппозиции со стороны бизнес-сообщества, которое утверждает, что более высокая ставка будет сдерживать инвестиции.

В то же время Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что банковский налог может потенциально навредить банковскому сектору и экономике в целом.

Напомним, в августе сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это худшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула две трети территории страны.

51 украинский спасатель и 19 единиц техники помогали Словении бороться с последствиями стихии

ЕС пообещал Словении 400 млн евро для восстановления после разрушительных наводнений.