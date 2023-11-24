Словацький прем’єр назвав агресію РФ проти України "замороженим конфліктом"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час офіційного візиту до Праги в п’ятницю вкотре повторив, що не підтримує постачання зброї Україні для протистояння російській агресії та виступає за переговори між Києвом і Москвою.

Таке Фіцо сказав на пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою, яку транслювало Чеське телебачення, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр Чехії визнав, що підходи Праги й Братислави щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну відрізняються, але назвав дуже важливим те, як Словаччина діятиме на європейському рівні.

"Для нас важливо, щоб словацький уряд і прем'єр-міністр підтримували спільну європейську політику на європейському рівні. Немає жодних сигналів, що це не так", – зазначив Фіала.

Своєю чергою Фіцо повідомив, що поговорить телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем про гуманітарну допомогу, але військову, як і казав раніше, надавати не буде. Також він не бачить потреби їхати зараз до України.

Словацький прем’єр сказав, що його уряд вважає "конфлікт" – повномасштабну війну РФ проти України – "замороженим", не бачить ефективності в політиці санкцій проти Росії та виступає за "припинення бойових дій в Україні" та початок переговорів.

Водночас Фіцо підкреслив, що позиція Словаччини щодо цінностей не змінилася: "У нас немає суперечок з питань цінностей, ми дуже чітко сказали, що використання російської військової сили є порушенням міжнародного права".

Як відомо, після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні. Він також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО.