Словацкий премьер назвал агрессию РФ против Украины "замороженным конфликтом"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время официального визита в Прагу в пятницу в очередной раз повторил, что не поддерживает поставки оружия Украине для противостояния российской агрессии и выступает за переговоры между Киевом и Москвой.

Такое Фицо сказал на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой, которую транслировало Чешское телевидение, сообщает "Европейская правда".

Премьер Чехии признал, что подходы Праги и Братиславы по полномасштабному российскому вторжению в Украину отличаются, но назвал очень важным то, как Словакия будет действовать на европейском уровне.

"Для нас важно, чтобы словацкое правительство и премьер-министр поддерживали общую европейскую политику на европейском уровне. Нет никаких сигналов, что это не так", – отметил Фиала.

В свою очередь Фицо сообщил, что поговорит по телефону с украинским коллегой Денисом Шмыгалем о гуманитарной помощи, но военную, как и говорил ранее, предоставлять не будет. Также он не видит необходимости ехать сейчас в Украину.

Словацкий премьер сказал, что его правительство считает "конфликт" – полномасштабную войну РФ против Украины – "замороженным", не видит эффективности в политике санкций против России и выступает за "прекращение боевых действий в Украине" и начало переговоров.

В то же время Фицо подчеркнул, что позиция Словакии относительно ценностей не изменилась: "У нас нет споров по вопросам ценностей, мы очень четко сказали, что использование российской военной силы является нарушением международного права".

Как известно, после назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.