У Румунії кількадесят біженців з України просили вирішити проблему виплат

Близько тридцяти українських біженців у п’ятницю провели акцію протесту біля Міністерства фінансів Румунії, вимагаючи вирішити проблему із затримкою в грошовій допомозі з боку румунської держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

Учасники акції нарікають на затримку з отриманням державної допомоги, яка з квітня надходить не громадянам Румунії, які прихистили українців, а безпосередньо бенефіціарам, але при цьому за суворішими критеріями.

Українці також скаржилися на те, як ставляться до їхніх дітей у школах. Серед протестуючих були люди з інвалідністю, які говорили, що досі не отримали гроші, призначені для їхніх опікунів.

Фото: HotNews.ro

Як пояснює HotNews.ro, проблема з наданням допомоги українським біженцям у Румунії тягнеться від самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Спершу існувала програма 50/20, яка передбачала виділення по 50 леїв на проживання та 20 леїв на харчування кожному біженцю через румунських посередників. Усього влада Румунії витратила на програму 1,4 мільярда леїв, але через відсутність централізованого списку біженців багато з них так і не отримали грошей.

Тож у квітні 2023 року була створена нова програма допомоги для українських біженців, за якою гроші надходять безпосередньо до них, але умови висуваються суворіші: біженці мають офіційно працювати або бути зареєстрованими в агентствах із працевлаштування, а їхні діти – ходити до місцевих шкіл.

Але і в цьому випадку не всі українці змогли отримати кошти, тому частина повернулась в Україну. За даними румунських ЗМІ, влада Румунії не використала понад 1,5 мільярда євро коштів, які отримала від ЄС на допомогу українцям.