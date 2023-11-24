В Румынии несколько десятков беженцев из Украины просили решить проблему выплат

Около тридцати украинских беженцев в пятницу провели акцию протеста возле Министерства финансов Румынии, требуя решить проблему с задержкой в денежной помощи со стороны румынского государства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

Участники акции жалуются на задержку с получением государственной помощи, которая с апреля поступает не гражданам Румынии, которые приютили украинцев, а непосредственно бенефициарам, но при этом по более строгим критериям.

Украинцы также жаловались на то, как относятся к их детям в школах. Среди протестующих были люди с инвалидностью, которые говорили, что до сих пор не получили деньги, предназначенные для их опекунов.

ФОТО: HOTNEWS.RO

Как объясняет HotNews.ro, проблема с оказанием помощи украинским беженцам в Румынии тянется с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Сначала существовала программа 50/20, которая предусматривала выделение по 50 леев на проживание и 20 леев на питание каждому беженцу через румынских посредников. Всего власти Румынии потратили на программу 1,4 миллиарда леев, но из-за отсутствия централизованного списка беженцев многие из них так и не получили денег.

Поэтому в апреле 2023 года была создана новая программа помощи для украинских беженцев, по которой деньги поступают непосредственно к ним, но условия выдвигаются более строгие: беженцы должны официально работать или быть зарегистрированными в агентствах по трудоустройству, а их дети – ходить в местные школы.

Но и в этом случае не все украинцы смогли получить средства, поэтому часть вернулась в Украину. По данным румынских СМИ, власти Румынии не использовали более 1,5 миллиарда евро средств, которые получили от ЕС на помощь украинцам.