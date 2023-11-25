Україна отримає 50 млн євро від Німеччини на підтримку економіки

Уряд України ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує урядовий портал.

"Ці кошти допомагають Уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу — програму пільгового кредитування "5-7-9", — сказав він.

Крім того, прем'єр нагадав про транш, який у розмірі 1,5 млрд євро цього тижня надав Євросоюз, а також зазначив, що до державного бюджету надійшло 400 млн доларів від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

За його словами, ці кошти уряд направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям та критичні потреби. Шмигаль подякував міжнародним партнерам за допомогу у відновленні економіки.

Раніше щодо наміру виділити додаткові 50 млрд євро в ЄС заявили, що мають "план Б", якщо Угорщина накладе своє вето.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".