Украина получит 50 млн евро от Германии на поддержку экономики
Правительство Украины приняло решение, которое позволит привлечь грант от Германии на сумму почти 2 млрд грн (50 млн евро) для поддержки экономики.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует правительственный портал.
"Эти средства помогают Правительству продолжать финансировать одну из наиболее успешных программ поддержки бизнеса – программу льготного кредитования "5-7-9", – сказал он.
Кроме того, премьер напомнил о транше, который в размере 1,5 млрд евро на этой неделе предоставил Евросоюз, а также отметил, что в государственный бюджет поступило 400 млн долларов от Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.
По его словам, эти средства правительство направляет на социальные выплаты, пенсии, зарплаты врачам и учителям и критические потребности. Шмыгаль поблагодарил международных партнеров за помощь в восстановлении экономики.
Ранее относительно намерения выделить дополнительные 50 млрд евро в ЕС говорят, что у них есть "план Б", если Венгрия наложит вето.
Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".