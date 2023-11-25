Украина получит 50 млн евро от Германии на поддержку экономики

Правительство Украины приняло решение, которое позволит привлечь грант от Германии на сумму почти 2 млрд грн (50 млн евро) для поддержки экономики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует правительственный портал.

"Эти средства помогают Правительству продолжать финансировать одну из наиболее успешных программ поддержки бизнеса – программу льготного кредитования "5-7-9", – сказал он.

Кроме того, премьер напомнил о транше, который в размере 1,5 млрд евро на этой неделе предоставил Евросоюз, а также отметил, что в государственный бюджет поступило 400 млн долларов от Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.

По его словам, эти средства правительство направляет на социальные выплаты, пенсии, зарплаты врачам и учителям и критические потребности. Шмыгаль поблагодарил международных партнеров за помощь в восстановлении экономики.

Ранее относительно намерения выделить дополнительные 50 млрд евро в ЕС говорят, что у них есть "план Б", если Венгрия наложит вето.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".