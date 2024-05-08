Сі Цзіньпін розповів про спільну "золоту ріку" Китаю та Угорщини перед візитом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін перед візитом до Угорщини цього тижня опублікував у провладних угорських ЗМІ статтю, де в піднесених тонах описує 75-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У статті під назвою "Китай і Угорщина спільно вирушають "золотою рікою" Сі розповідає, як процвітає та розивається дружба між народами обох країн, які "розділяє величезна географічна відстань".

Він зокрема згадує, що Угорщина стала першою країною ЄС, яка дозволила COVID-вакцину китайського виробництва, і називає її "важливим торговельним партнером і країною номер один для китайських інвестицій в регіоні Центрально-Східної Європи".

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У статті китайський лідер згадує і про співпрацю з Європейським Союзом, яка, на його думкою, "є більш ніж конкуренцією, і в ній більше згоди, ніж розбіжностей".

Хоча Сі взагалі не згадує ані Україну, ані Росію, він усе ж зауважує, що "Китай та Угорщина поділяють спільні погляди, близькі одне до одного, на міжнародні та регіональні питання", і закликає підтримувати спільні цінності, такі як "мир, розвиток, чесність, справедливість, демократія та свобода".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснить державні візити до Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Як повідомлялось, Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту президента Сі Цзіньпіна.