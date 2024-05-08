Гренландія призупиняє участь у форумі країн Північної Європи через "дискримінацію"

Влада Гренландії – автономії у складі Данії – оголосила про призупинення участі у форматі Ради міністрів північних країн (Північної ради), поскаржившись на дискримінацію через відсутність запрошення на прийдешню зустріч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Голова уряду Гренландії Муте Егеде у відкритому листі до Швеції, яка наразі головує в Північній раді, поскаржився на відсутність запрошення на майбутню зустріч з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

На цю зустріч запросили лише міністрів із Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції та Фінляндії, а також Німеччина, яка не є членом Північної ради. Жодна з автономних територій нордичного регіону – Гренландія, Фарерські острови та Аландські острови – не отримали запрошень.

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"Я не можу продовжувати брати участь у заходах, де існує дискримінація між учасниками", – написав Егеде.

Він додав, що перегляне рішення про призупинення членства Гренландії в Північній раді, якщо вона дозволить їй "брати участь на рівних умовах з іншими державами-членами у всіх питаннях, зокрема питання зовнішньої, безпекової та оборонної політики".

Рішення ухвалене на тлі напружених відносин між Данією та Гренландією.

Острівна країна має власний прапор, мову, інституції та прем'єр-міністра, але залежить від данської дотації, яка становить понад половину бюджету, і не має автономії в питаннях оборони, правосуддя та зовнішньої політики.

На початку року група жінок корінного народу Гренландії подала до суду на Данію за примусову контрацепцію у 1960-70-х роках та вимагає загальної компенсації у розмірі майже 6,3 мільйона доларів.