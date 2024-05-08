Співробітники інституцій ЄС протестують проти війни Ізраїлю в Газі

Понад 100 співробітників інституцій Європейського Союзу зібралися в середу в Брюсселі на акцію протесту проти війни Ізраїлю в Газі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Протестувальники поклали три згорнуті білі простирадла з червоними плямами на площі перед головним офісом Європейської комісії в бельгійській столиці.

На трьох "тілах" були написані слова "Міжнародне право", "Договори ЄС" і "Конвенція про геноцид", оскільки учасники акції невдоволені тим, як Ізраїль відреагував на напад з боку бойовиків ХАМАС.

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"Ми зібралися на мирне зібрання, щоб відстояти ті права, принципи і цінності, на яких побудовані європейські інституції. Причини, через які ми тут працюємо і любимо тут працювати. Особливо ці цінності прав людини, людської гідності та свободи", сказав співробітник Європейської комісії Манус Карлайл в інтерв'ю агентству Reuters.

Інша учасниця протесту Симона Балогова, яка працює в Європейському комітеті регіонів, додала, що протест не слід розглядати як політичну декларацію.

"Ідея цього протесту полягає в тому, що ми нейтральні. Ми не політичні, ми просто відстоюємо цінності ЄС", – сказала вона.

У Європейській комісії не коментували протест.

Раніше поліція затримала близько 140 осіб під час розгону пропалестинських демонстрантів, які отаборилися в Амстердамському університеті.

Напередодні у Берліні поліція розігнала пропалестинських демонстрантів, які зайняли внутрішній двір Вільного університету німецької столиці.