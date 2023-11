Лидеры и послы стран Европы почтили память жертв Голодомора на 90-ю годовщину

Ряд лидеров и послов стран Европы почтили память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы вспоминаем миллионы детей, женщин и мужчин, умерших от голода во время геноцида Голодомором. 90 лет спустя Россия снова превращает пищу в оружие, продолжая свою агрессию против Украины. Мы должны сделать все, чтобы остановить зверства. Мы продолжаем стоять рядом с Украиной", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Today we remember the millions of children, women & men starved to death during the Holodomor genocide.



90 years later, Russia is again weaponising food as it pursues with its aggression of Ukraine.



We must do everything to stop the atrocities. We continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/Mj4eDMGr3R November 25, 2023

"В память о миллионах невинных украинцев, погибших в результате Голодомора 90 лет назад, сегодня и каждый день мы стоим бок о бок с Украиной", – отметила посол США Бриджит Бринк.

In memory of the millions of innocent Ukrainians who died during the Holodomor 90 years ago, today and every day we stand with Ukraine. pic.twitter.com/wfNHpVte0z — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 25, 2023

"Война России с ее тяжелыми преступлениями – не первая попытка стереть украинский народ с лица Земли. Сегодня в Киеве я почтила жертв Голодомора – миллионов украинцев, погибших в результате сознательного массового голода – геноцида, совершенного советской властью", – сообщила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Russia's war with its gravest imaginable crimes isn't the first attempt to erase Ukrainian nation from the face of Earth. Today in Kyiv I honoured Holodomor's victims, millions of Ukrainians who perished because of deliberate mass famine – a genocide perpetrated by the soviets. pic.twitter.com/SHsQQ22sRe — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) November 25, 2023

"Мы отмечаем 90-ю годовщину Голодомора и чтим память миллионов украинцев, убитых Советским Союзом. Россия снова совершает полномасштабный геноцид в Украине. Мы должны победить преемников Сталина, чтобы избежать подобных трагедий в будущем", – отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

We mark the 90th Anniversary of #Holodomor and honour the

memory of millions of Ukrainians killed by the Soviets. Russia again is committing full scale genocide in Ukraine. We must defeat Stalin’s successors in order to avoid such tragedies in the future #HolodomorRemembranceDay pic.twitter.com/ZRd2Xb4aVH — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 25, 2023

"Голодомор" означает "смерть от голода". Сегодня мы чтим память жертв этого геноцида, совершенного советским режимом. Сейчас РФ в очередной раз пытается уничтожить Украину. Жестокая атака (дронов) прошлой ночью была еще одним примером этого. Но Россия снова терпит неудачу", – заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

The word ‘Holodomor’ means ‘death by hunger’. Today, we commemorate the victims of this genocide perpetrated by the Soviet regime.



🇷🇺 is now again trying to annihilate 🇺🇦. Last night's ruthless attack was another case in point. But 🇷🇺 will, again, fail. #StandWithUkraine pic.twitter.com/PJft5cke8j — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) November 25, 2023

"Я возложил венок к мемориалу Голодомора на Михайловской площади в Киеве, чтобы почтить память миллионов украинцев, которые были убиты голодом во время искусственных советских голодоморов 90 лет назад. Мы будем помнить их", – сказал посол Великобритании Мартин Харрис.

I laid a wreath at the #Holodomor memorial on Mykhailivska Square in Kyiv to honour the memory of the millions of Ukrainians who were starved to death in artificial Soviet famines 90 years ago. We will remember them. pic.twitter.com/Q0Zn9tEh3o — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) November 25, 2023

"Мы чтим сегодня память миллионов жертв геноцида голодом – Голодомора. В Европе больше не должно быть места для геноцида, империализма и диктатуры. Германия твердо стоит на стороне Украины", – подчеркнуло посольство Германии в Украине.

Ми вшановуємо сьогодні пам'ять мільйонів жертв геноциду голодом – Голодомору. В Європі більше не повинно бути місця для геноциду, імперіалізму і диктатури. Німеччина твердо стоїть на боці України. pic.twitter.com/lM38cjOSV5 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 25, 2023

"После ночи, обозначенной волнами российских дронов, нацеленных на Киев, я имел честь принять участие в официальной церемонии чествования Голодомора в память о миллионах украинцев, умерших от голода во время голодоморов, организованных Сталиным", – заявил посол Франции Гаэль Вейсьер.

Ранее стало известно, что 55 государств-членов ООН и делегация ЕС подписали инициированную Украиной в ООН Декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.