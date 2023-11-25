Шольц пообіцяв швидкий перегляд бюджету через кризу щодо видатків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв завершити роботу над бюджетом на 2024 рік до кінця цього року після того, як "діра" у 60 млрд євро завадила планам уряду збільшити видатки.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомляє Reuters.

За його словами, уряд звернеться до Бундестагу з проханням скасувати так зване "боргове гальмо" Німеччини, яке обмежує структурний дефіцит бюджету до рівня, еквівалентного 0,35% валового внутрішнього продукту, щоб отримати заплановану на цей рік допомогу.

"Ми ретельно переглянемо бюджет на наступний рік швидко, але з необхідною обережністю", – заявив Шольц у Twitter (X).

Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер висловився менш впевнено щодо можливості ухвалення бюджету на 2024 рік цього року, заявивши, що це ще належить з'ясувати, оскільки уряд має "дуже амбіційну дорожню карту".

Щоб підтримати промисловість, Ліндне виключив підвищення податків та заявив, що заощадження доведеться шукати в іншому місці, підкріпивши їх реформуванням сфери соціального захисту держави. Він планує зняти самостійно встановлені обмеження на запозичення та представити додатковий бюджет на 2023 рік наступного тижня.

Джерело Reuters в уряді повідомило, що досягти угоди щодо бюджету, ймовірно, буде легше в середині грудня після того, як три партії керівної коаліції – "Зелені", соціал-демократи та "Вільні демократи" – проведуть партійні конференції.

Після того як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах на 60 мільярдів євро.

Через це майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.

Німеччина має найнижчий борг серед країн "Великої сімки", але спогади про те, як ощадливість проклала шлях до післявоєнної відбудови та як дорого коштувала реінтеграція колишньої комуністичної Східної Німеччини, що заборгувала, сформували унікальну політичну культуру, яка не терпить боргів.