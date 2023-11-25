Шольц пообещал быстрый пересмотр бюджета из-за кризиса по расходам

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал завершить работу над бюджетом на 2024 год до конца этого года после того, как "дыра" в 60 млрд евро помешала планам правительства увеличить расходы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщает Reuters.

По его словам, правительство обратится в Бундестаг с просьбой отменить так называемый "долговой тормоз" Германии, который ограничивает структурный дефицит бюджета до уровня, эквивалентного 0,35% валового внутреннего продукта, чтобы получить запланированную на этот год помощь.

"Мы тщательно пересмотрим бюджет на следующий год быстро, но с необходимой осторожностью", – заявил Шольц в Twitter (X).

В то же время министр финансов Кристиан Линднер высказался менее уверенно относительно возможности принятия бюджета на 2024 год в этом году, заявив, что это еще предстоит выяснить, поскольку правительство имеет "очень амбициозную дорожную карту".

Чтобы поддержать промышленность, Линдне исключил повышение налогов и заявил, что сбережения придется искать в другом месте, подкрепив их реформированием сферы социальной защиты государства. Он планирует снять самостоятельно установленные ограничения на заимствования и представить дополнительный бюджет на 2023 год на следующей неделе.

Источник Reuters в правительстве сообщил, что достичь соглашения по бюджету, вероятно, будет легче в середине декабря после того, как три партии правящей коалиции – "Зеленые", социал-демократы и "Свободные демократы" – проведут партийные конференции.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах на 60 миллиардов евро.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.

Германия имеет самый низкий долг среди стран "Большой семерки", но воспоминания о том, как бережливость проложила путь к послевоенному восстановлению и как дорого стоила реинтеграция бывшей коммунистической Восточной Германии, которая задолжала, сформировали уникальную политическую культуру, которая не терпит долгов.