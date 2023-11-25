Фінляндія не планує переговори з РФ щодо ситуації на кордоні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його уряд не має наміру вести переговори з РФ щодо ситуації на кордоні, де Гельсінкі закрив пункти пропуску у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

За його словами, Фінляндія також не має наміру сприяти таким переговорам, і ця ситуація не зміниться, поки не закінчиться загарбницька війна Росії проти України.

"Ми готові обговорювати на дипломатичному рівні. З РФ немає жодних політичних дискусій відтоді, як РФ вторглася в Україну", – зазначив Орпо.

Нагадаємо, що в 2016 році ситуація, схожа на поточну на східному кордоні Фінляндії, була вирішена шляхом переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним.

Раніше уряд Фінляндії вирішив закрити сім із восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

Напередодні прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо дав зрозуміти, що уряд може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Москвою нелегальних мігрантів як зброї.