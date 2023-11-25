В правительстве Северной Македонии объяснили решение пустить Лаврова на встречу ОБСЕ

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прокомментировал решение правительства о разрешении на пролет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию для участия в министерской встрече ОБСЕ.

Заявление Османи приводит Libertas.mk, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что как министр иностранных дел он против приезда в Северную Македонию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Но Лавров приезжает не с двусторонним визитом, а в страну, где состоится встреча ОБСЕ", – отметил Османи.

Как стало известно порталу "360 степени", на заседании правительства министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская воздержалась при голосовании за разрешение на пролет самолета с Лавровым.

Комментируя это, Османи добавил, что "стоит на одной линии с министром Петровской, но надо чувствовать разницу".

Он также рассказал, что сейчас ведутся переговоры с другими странами относительно пролета самолета с Лавровым.

"Вариантов немного: это Болгария и Греция. Если мы примем решение, я не понимаю, почему они будут возражать. Лавров уже был в Нью-Йорке в США на заседании ООН, он не находился в США с двусторонним визитом. Он едет не в Скопье, он едет в ОБСЕ. Мы должны чувствовать разницу", – добавил северомакедонский министр.

На вопрос о том, какова позиция Киева относительно приезда Лаврова, Османи отметил, что находится в постоянном общении с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Я был в Киеве, я понимаю, насколько это чувствительный вопрос, и это еще больше усложняет нашу работу. В этой ситуации приезд одного угрожает приезду другого. Для нас важно, чтобы ОБСЕ была здорова и жива после министерского совета", – сказал Османи.

Накануне стало известно, что правительство Северной Македонии разрешило пролет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По данным СМИ, в состав российской делегации будет входить министр иностранных дел России Сергей Лавров, "его врач, технический персонал, охрана", 17 дипломатов, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, и 24 журналиста – всего 85 человек.