Німеччина фіксує зниження рівня нелегальної міграції після посилення прикордонного контролю

У Німеччині значно скоротився рівень нелегальної міграції після впровадження розширеного стаціонарного прикордонного контролю.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Welt, який наводить DW.

Згідно з даними аналізу федеральної поліції, нині, як правило, виявляється менше 300 несанкціонованих в'їздів на територію Німеччини щодня.

До розширення контролю на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією в середині жовтня цей показник становив близько 700 на день.

За 30 днів до 16 жовтня на кордонах загалом було зареєстровано 18 492 нелегальних в'їздів до Німеччини. Після цього їх було 11 029, що на 40,4% менше.

Особливо різко знизилися показники на ділянці кордону з Польщею: з 6411 до 2795 випадків.

"Запровадження прикордонного контролю перевершило навіть наші очікування, і це очевидно", – сказав міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер.

Нагадаємо, у Німеччині заявляли, що задоволені результатами впровадження прикордонного контролю із сусідніми державами для запобігання нелегальній міграції.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

А керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.