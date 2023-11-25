Германия фиксирует снижение уровня нелегальной миграции после усиления пограничного контроля

В Германии значительно сократился уровень нелегальной миграции после внедрения расширенного стационарного пограничного контроля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Welt, который приводит DW.

Согласно данным анализа федеральной полиции, сейчас, как правило, обнаруживается менее 300 несанкционированных въездов на территорию Германии ежедневно.

До расширения контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией в середине октября этот показатель составлял около 700 в день.

За 30 дней до 16 октября на границах в целом было зарегистрировано 18 492 нелегальных въездов в Германию. После этого их было 11 029, что на 40,4% меньше.

Особенно резко снизились показатели на участке границы с Польшей: с 6411 до 2795 случаев.

"Введение пограничного контроля превзошло даже наши ожидания, и это очевидно", – сказал министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер.

Напомним, в Германии ранее заявляли, что довольны результатами внедрения пограничного контроля с соседними государствами для предотвращения нелегальной миграции.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.