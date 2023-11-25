Президент Латвии: Санкции должны касаться украденного РФ зерна с оккупированных территорий

Президент Латвии Эгардс Ринкевичс заявил, что вопрос зерна и других продуктов питания с оккупированных территорий Украины должен быть учтен в санкционном механизме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что санкции против РФ не касаются продуктов питания и медицинских средств.

"Но я думаю, что вопрос зерна или других продуктов питания, которые происходят с оккупированных территорий Украины, которые были похищены Россией надо учесть в санкционном механизме. Некоторые аспекты уже учтены. И я также считаю, что не менее важно, как мы координируем реализацию санкций на европейском уровне, как мы проверяем происхождение тех или иных продуктов. И по этому вопросу необходимо работать", – подчеркнул латвийский президент.

Со своей стороны премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что санкции не должны влиять на базовые потребности.

"Но есть еще другой аспект. Потому что страна не может получать преимущества от того, что она похитила. Именно поэтому нам необходимо усилить соответствующие механизмы контроля – речь идет о санкциях против товаров двойного назначения, которые попадают в РФ с помощью обхода санкций. Именно поэтому нам надо решать проблемы с пробелами, вводить любые другие решения по импорту и экспорту из ЕС для того, чтобы прекратить это", – подчеркнула она.

Шимоните добавила, что прежде всего надо обратить внимание на страны, граничащие с РФ, "ведь много торговли происходит именно на этих участках".

"И мы будем продолжать работу, чтобы Путин не имел возможности получить преимущество от того, что он украл", – подчеркнула литовский премьер.

Ранее Ринкевичс поддержал идею ограничения импорта российского зерна в ЕС.

Кроме того, Финляндия выделила 3 млн евро на поддержку экспорта украинского зерна в страны, наиболее зависящие от него, а также разминирование полей в Украине.