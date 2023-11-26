Поддержка правительственной коалиции Германии упала до нового минимума

Рейтинг правительственной коалиции канцлера Германии Олафа Шольца достиг нового минимума на фоне бюджетного кризиса, который стремится преодолеть правительство.

Как пишет "Европейская правда", это показал опрос социологического института INSA для издания Bild.

Согласно исследованию, 73% респондентов недовольны работой федерального правительства. Общий рейтинг трех партий коалиции упал до 34%, что на 18 процентных пунктов меньше, чем на парламентских выборах 2021 года.

Популярность коалиционной партии "Зеленых", которую в правительстве представляют вице-канцлер Роберт Габек и министр иностранных дел Анналена Бербок, упала до самого низкого уровня за последние пять лет – 12%.

Рейтинг их коалиционных партнеров – социал-демократов (СДПГ) и "Свободных демократов" – остался стабильным на уровне 16% и 6% соответственно.

Консервативная оппозиционная партия ХДС/ХСС сохраняет наибольшую поддержку избирателей с неизменными 30%, тогда как ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала один процентный пункт, достигнув 22%.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал завершить работу над бюджетом на 2024 год до конца этого года после того, как "дыра" в 60 млрд евро помешала планам правительства увеличить расходы.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах на 60 миллиардов евро.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.